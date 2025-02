"Serve legalità. Ringrazio la magistratura"

Una Commissione antimafia vera e propria non c’è, ma c’è una commissione più ampia. La dicitura è corretta è “Commissione numero 4: Affari generali-Partecipazione e Politiche Giovanili-Comunicazione-Rapporti Istituzionali-Sport-Istruzione e Personale-Legalità“, "e quindi anche antimafia" sottolinea Ambrogio Moccia (foto), assessore Sicurezza e Legalità. Che precisa: "Esprimo la mia gratitudine al lavoro della magistratura a difesa della legalità, dimostrata anche questa volta e alla quale mi sento ancora di appartenere pur in quiescenza (prima di andare in pensione, Moccia è stato magistrato, ndr); mi piace poi ricordare che proprio a Monza nel 2024 fu organizzato un convegno dalle associazioni Avviso Pubblico e Libera a cui ebbi l’onore di partecipare come relatore. Ma alla quale, ricordo con amarezza, non ci fu grande partecipazione di pubblico. L’opera di sensibilizzazione deve continuare". Quanto accaduto al centro di San Fruttuoso non poteva che scuotere il Comune, proprietario della struttura. Moccia aggiunge: "Auspico che il Consiglio comunale appoggi la battaglia in corso a difesa dell’indipendenza della magistratura". Il vincesindaco Egidio Longoni ricorda che l’indagine che ha portato alla scoperta del magazzino di droga è relativa al periodo fra il 2021 e il 2022, prima che questa Giunta si insediasse" e ha ricordato come sia in fase di approvazione il Piano triennale delle opere pubbliche, con uno stanziamento di un milione e 200mila euro per ristrutturare il centro di via Tazzoli nel segno dell’housing sociale dotando tutte le camere di un bagno".

Da.Cr.