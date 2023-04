Tensione tra tifosi allo stadio di Seregno: feriti due carabinieri e uno steward

Seregno – Sabato verso le 19.30 circa, allo stadio Ferruccio di Seregno, al termine dell’incontro di calcio di serie C girone A tra il San Giuliano City e l’Aurora Pro Patria (con risultato 0-1), si sono verificati disordini tra i tifosi delle due squadre di calcio. Sono stati lanciati di fumogeni e oggetti vari tra le due tifoserie, contenuti grazie al tempestivo intervento del dispositivo di ordine pubblico gestito dalla Compagnia carabinieri di Seregno che ha impedito ai sostenitori della squadra di casa di entrare in contatto con la tifoseria ospite.

Tornando ai fatti, poco prima del termine dell’incontro, al salire della tensione, il dispositivo è stato rafforzato con nove pattuglie in circuito che sono state fatte convergere nell’area allo scopo di trattenere la tifoseria ospite all’interno dello stadio e, successivamente, scortarla fino alla locale stazione ferroviaria. Nel corso delle fasi più concitate, uno degli ultras dell’Aurora Pro Patria ha aggredito due militari e uno steward, per fortuna con ripercussioni lievissime. Non si sono registrati tifosi feriti.