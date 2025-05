C’è la convocazione del tavolo a Roma

Dopo il tavolo del 16 a Milano, seguirà quello di Roma, il 22 maggio, al Mimit. Era la convocazione che i sindacati aspettavano per continuare il pressing sulla dirigenza e ottenere un nuovo piano industriale. "La crisi di St è tra le priorità della Regione - dice il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia) -. Gli assessori Simona Tironi e Guido Guidesi stanno seguendo come il sottoscritto l’evolversi della situazione con l’obiettivo di garantire la continuità del sito produttivo di Agrate e anche i livelli occupazionali. Non è pensabile che un’impresa leader nella produzione di semiconduttori tagli 800 dipendenti nello stabilimento brianzolo".

Bar.Cal.