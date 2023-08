Seregno tra le 10 città più attrattive d’Italia: qui si trova lo stile di vita ideale

Seregno (Monza Brianza) – Seregno tra le dieci città più attrattive d’Italia. Lo dice uno studio fatto su una fascia dei comuni con una popolazione compresa fra 35 e 65mila abitanti pubblicato in una ricerca sulla crescita dei centri urbani vicini alle grandi città.

Questo prestigioso riconoscimento che ha collocato la città brianzola nella top ten si basa sul saldo migratorio, ovvero l’elemento che tiene in considerazione iscrizioni e cancellazioni anagrafiche di residenza. E il saldo migratorio di Seregno è risultato straordinariamente positivo, con un valore del 6,17%. Questo indica che la città di Seregno è risultata capace di conquistare nuovi residenti, evidenziando la sua capacità di proporre occasioni e un habitat ospitale. Merito dei tanti parchi e giardini pubblici, delle frazioni della città e di una stazione centrale molto comoda. A Seregno il centro storico è la meta perfetta per una passeggiata in Brianza. Tra negozi, gelaterie e locali in cui sorseggiare un aperitivo, si ha la possibilità di imbattersi in monumenti, chiese antiche, statue e tantissime altre location speciali che vale la pena di conoscere e ammirare da vicino.

Ma non è l’unica bella notizia di questo periodo. Infatti, Seregno si è candidata come Città Europea dello Sport: il Comune ha partecipato al concorso indetto da Aces Italia realizzando un video sullo sport nella città. Un’opportunità per guardare alla ricchezza delle tante associazioni sportive che operano a Seregno. La novità si è concretizzata a Roma, in occasione del Gala di Aces Europe, associazione che assegna il riconoscimento. L’obiettivo è migliorare l’offerta sportiva. Sono stati i tredici Comuni italiani che al pari di Seregno che hanno vista ufficializzata la propria candidatura per il 2025. Tutto accade nell’ambito della trentacinquesima edizione del Gala di Aces Europe, associazione no profit con sede a Bruxelles che dal 2001 consegna il premio di capitale europea dello sport, al quale successivamente si sono accodati i riconoscimenti per le municipalità di dimensioni più contenute, quelli riservati alle cittadine tra 25mila e 500mila residenti come Seregno. Il regolamento prevede che, nei prossimi mesi, gli ispettori effettuino le valutazioni del movimento e dell’impiantistica sportiva in città, così da definire un progetto di miglioramento di attività e strutture.