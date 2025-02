Serata omaggio al genio del Barocco. Serenate e musica sacra in nome di Scarlatti

Le serenate e la musica sacra di uno dei grandi compositori del Barocco, a 300 anni dalla sua scomparsa. Pagine del maggiore rappresentante della scuola napoletana e principale autore d’opera italiano tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, modello di riferimento in tutta Europa per il teatro musicale del tempo. Domenica alle 16.30 al teatro Astrolabio di via Mameli a Villasanta si terrà il concerto dal titolo “Amor sacro, amor profano - Omaggio ad Alessandro Scarlatti“, che avrà come protagonista l’Ensemble Festa Rustica. L’evento darà il là alla 22esima edizione del festival itinerante Brianza Classica. Al centro dell’esecuzione sarà la serenata per soprano, contralto, flauto dolce, due violini e basso continuo “Venere e Amore“, ma sarà pure l’occasione per ascoltare il concerto il la minore per flauto, due violini e basso continuo, e per i cinque movimenti del “Salve Regina“ per soprano, contralto e basso continuo.

A esibirsi l’Ensemble Festa Rustica formato da Claudio Andriani e Michele Ruggieri ai violini barocchi, Gaia Abaclat al violoncello barocco, Domenico Cerasani ad arciliuto e chitarra barocca, Walter Mammarella Giordano a clavicembalo e organo e Giorgio Matteoli al flauto dolce, affiancati dalle voci del soprano Chiara Pontoriero e del controtenore Gustavo Argandona. Ad aprire il concerto sarà un “Preludio Giovanile“ ad opera del Rensemble, settimino di chitarre diretto da Maurizio Tisei e composto da Valerio Antonelli, Riccardo Boccolini e Valerio Gomez, Andrea Iadonisi, Federico Laurelli, Riccardo Monaco e Francesco Piazzai. Ingresso gratuito con prenotazione anticipata al 335.54.61.501.

F.L.