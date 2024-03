Se tra lui e lei c’è di mezzo l’ironia. Gli inglesismi, il tango e le sorprese

Una commedia ironica sulla coppia negli anni Duemila e uno spettacolo comico sull’Italia di oggi e sul rapporto tra uomini e donne. Doppio appuntamento con il teatro che fa ridere e riflettere. A Biassono venerdì alle 21 il cineteatro Santa Maria di via Segramora ospiterà “La coppia scoppia“, con gli attori Ketty Capra e Christian Kley, per la regia di Paola Giacometti. La commedia racconta con sguardo divertito gli stereotipi dei nostri tempi, attraverso le vicende di Andrea e Andrea, una coppia con lo stesso nome, ma non con lo stesso rapporto con la vita: tra meditazioni, lezioni di tango e piccoli imprevisti si troveranno ad affrontare una terapia di coppia che li porterà a un finale inaspettato. Biglietti d’ingresso da 13 a 15 euro. Info e prenotazioni via whatsapp allo 039/2322144 o scrivendo a teatro@cineteatrobiassono.org. L’evento fa parte della rassegna “Santa Maria Off - Il teatro che non ti aspetti“, che proseguirà poi il 19 aprile con il monologo “Joe Petrosino“ di Alessandro Fortarezza, sul celebre detective italo-americano primo grande avversario della mafia, e quindi a maggio con “Happy Mary“ di Laura Magni e “Occio Ada... varda Ida“ della compagnia dialettale La Rinascita. A Sovico, invece, sabato alle 21 il centro culturale OppArt farà da palcoscenico per lo spettacolo comico “Lui&Lei... Prodotti tipici italiani!“. La pièce, scritta e interpretata dall’attrice Milena Migliore, porterà in scena, con un tocco esilarante, il rapporto pungente e vivace tra uomini e donne nell’Italia di oggi. Prenotazioni a biglietteria@oppart.it. Per info 039/9008448.