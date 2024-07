Scontro fra due auto ma una si ribalta: grave donna di 46 anni

Due auto coinvolte, tre persone ferite, una gravemente. L’elisoccorso che atterra a bordo strada.

È questo il bilancio di un incidente avvenuto ieri, nel tardo pomeriggio, a Veduggio con Colzano.

Secndo le prime ricostruozioni, intorno alle 18.25 le due auto si trovavano su viale della Repubblica all’altezza di via Manzoni quando si sono scontrate frontalmente. A causa dell’impatto, una delle due vetture si è ribaltata.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone: un uomo di 25 anni, una donna di 28 e una di 46.

Quest’ultima è stata trasportata in codice rosso in ospedale, le altre due sono andate sempre in ospedale in codice giallo e in codice verde. Sono stati tutti ricoverati al San Gerardo di Monza

Sono intervenute due ambulanze, un’auto medica e l’elisoccorso è dovuto atterrare nelle vicinanze per prendersi cura della donna in condizioni più gravi. Si e poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli, ad opera dei vigili del fuoco: in posto l’autopompa da Carate Brianza e l’autopompa da Lissone.

Da.Cr.