Sci e webcam. Si trova di tutto ma con un tetto sul carrello

Oggetti usati ma ancora in buono stato e perfettamente funzionanti, che si possono portare a casa gratuitamente, con alcune limitazioni. Dagli elettrodomestici agli accessori per bambini, dalle stoviglie ai pezzi di decoro della casa, dalle pentole ai giocattoli, dai libri ai materiali per auto, dall’abbigliamento alle attrezzature sportive.

Ma pure mobili, lavatrici, frigoriferi, televisori. Un piccolo mondo a costo zero che nel giro di qualche anno ha già permesso ai lissonesi di rimettere in circolo qualche migliaio di beni, altrimenti destinati a essere buttati nonostante non fossero né rotti né logori. Un modo per riportare gli oggetti a nuova vita senza spendere un euro, ma anche un’oppurtunità per ingegnarsi e fronteggiare la crisi e le ristrettezze economiche a cui vanno incontro sempre più famiglie.

È la realtà del Centro del Riutilizzo di Lissone, la struttura creata dal Comune in via delle Industrie, nella frazione di Santa Margherita, accanto alla piattaforma ecologica. Nato quasi 5 anni fa, dopo un inizio a singhiozzo a causa delle restrizioni legate alla pandemia, dal 2021 sta funzionando a pieno regime: oggi sono ben 754 gli oggetti presenti sui suoi scaffali. Per farsi un’idea basta cliccare sul sito www.qrmobile.orgriusolissone: lì si può comodamente sbirciare se c’è qualcosa di interessante per i propri gusti o che va incontro alle proprie necessità. Una volta individuato basta presentarsi in via delle Industrie per poterlo ritirare. Il Centro è aperto a tutti gli abitanti della città, che possono sia portarvi oggetti sia andarli a prendere. Unica limitazione: si possono prelevare al massimo 4 beni al mese e 6 in un anno. A questa casa del riuso possono accedere anche associazioni e scuole. La struttura è aperta due giorni alla settimana, il giovedì pomeriggio e il sabato mattina.

Qui chi non adopera più qualcosa può portarla e donarla: gli oggetti, purché non rovinati, vengono rimessi a disposizione delle persone che ne possono avere bisogno. Gettando uno sguardo al catalogo online, attualmente si trovano zaini e valigie, navigatori satellitari per auto, sci e pattini, scarpe da donna, lampadari, seggiolini per bambini. E poi pantaloni, pentole, set di piatti, tazzine, libri gialli, fumetti, classici della narrativa, sedie da giardino e utensili da cucina; monitor per pc, webcam, accessori per la casa, giocattoli, attrezzi per il fitness, catene per auto. Online in bacheca anche elementi d’arredo come armadi, librerie, cassettiere e mobili, letti e materassi, e grandi elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici e televisori, mettendo in collegamento chi li cede e chi li cerca.