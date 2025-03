Scatta la stagione degli Allievi. Varese-Angera e Trofeo Zinelli: baby talenti a caccia di gloria

Con la Varese-Angera nel Varesotto e il Trofeo Mario Zinelli a Camignone, nel Bresciano, domenica 23 marzo scatta la stagione su strada della categoria allievi. In palio i primi traguardi per gli atleti di 15-16 anni e le squadre brianzole sono pronte a dare battaglia.

Iniziamo dalla Varese-Angera, classica di apertura sulla distanza di 60 chilometri con partenza alle 10. Al via ci saranno i portacolori della Salus Seregno De Rosa diretti da Carlo Barlassina e Stefano Ferrone e i ragazzi del gruppo sportivo Giovani Giussanesi. Sul fronte bresciano sono invece attesi i corridori del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso e un paio di elementi della Lissone Mtb.

Debutteranno invece fuori regione i ragazzi dell’Unione Sportiva Biassono che punteranno al bis nella Coppa Giuseppe Cei in programma a Monte San Quirico, in provincia di Lucca. Per la corsa toscana le chance di fare risultato sono affidate al biker Raffaele Armanasco e al talento cremonese Riccardo Longo, che tra gli esordienti ha conquistato per due anni di seguito il titolo tricolore su strada.

Riguardo alla sfida di Camignone, la Fiorin potrà contare sul trio Lorenzo Milani, Andrea Colombo e Cesare Castellani, che godono dei favori del pronostico. In quel di Camignone gareggeranno anche gli atleti della categoria esordienti (13-14 anni) nel Trofeo Valloncini.