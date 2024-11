Scarica nel parcheggio bidoni d’olio

Ha provato ad abbandonare alcuni bidoni pieni di olio per motori diesel, ma è stato scoperto dalla polizia locale. L’uomo, un romeno residente a Inverigo (Como), è stato denunciato. L’episodio risale alla fine del mese di ottobre, ma soltanto ora gli agenti sono riusciti a risalire alla sua identità. Lo straniero si è recato in via San Giuseppe, nel quartiere di Robbiano, in un parcheggio ai margini della Valassina. Una volta scoperta la presenza dei bidoni, gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dell’incivile grazie ad alcune testimonianze e alle immagini della videosorveglianza di un’azienda privata. Per lui è scattata la denuncia per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti su suolo pubblico.