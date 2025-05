Prima le botte, poi la fuga con lo zaino. Peruviano 38enne in manette per rapina

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un cittadino peruviano per rapina: dopo aver aggredito la vittima, le aveva rubato lo zaino contenente gli effetti personali. Alle 13.35 di martedì, le volanti della Questura sono intervenuti in via Bergamo, nei pressi del civico 5, dove era stata segnalata una lite molto accesa tra due uomini: un’aggressione violenta da parte del sudamericano, con calci e pugni al volto della vittima. Ricevute le descrizioni dell’autore del reato, le volanti sono andate immediatamente alla ricerca del fuggitivo.

Gli agenti, imboccando via Raiberti, hanno notato un soggetto che combaciava con le descrizioni fornite poco prima dalla vittima, il quale, alla vista della polizia, ha cercato di liberarsi di uno zaino di colore nero, lanciandolo nel cortile dell’asilo di via Raiberti. Intimato l’alt da parte dei poliziotti, l’uomo in bicicletta invertiva il senso di marcia, svoltando a destra e imboccando via Enrico da Monza, tentando di eludere il controllo di polizia. L’uomo è stato definitivamente bloccato alla fine di via Enrico da Monza per poi essere portato in Questura. Terminati gli accertamenti e restituito lo zaino alla vittima, l’autore del reato, un cittadino peruviano di 38 anni, regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato: dovrà rispondere del reato di rapina, mentre la vittima si è recata al pronto soccorso per essere medicata. L’uomo è stato poi messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per la celebrazione dell’udienza per direttissima: il giudice ha disposto il carcere per il peruviano.

R.M.