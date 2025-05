Sassi contro i passanti e un agente ferito. Straniero ubriaco arrestato a Monza

Sassate ai passanti e botte ai vigili, uno con un dito rotto e 25 giorni di prognosi. Ieri pomeriggio uno straniero ubriaco di mezza età ha preso a molestare i passanti – anche in presenza di bambini – tra i Boschetti e piazza Citterio, tentando anche di prenderli a sassate. Grazie alle segnalazioni ricevute, due pattuglie della polizia locale sono piombate sul posto: gli agenti hanno tentato invano di calmare l’ubriaco che, rifiutandosi di fornire le generalità, ha prima inveito contro di loro e poi li ha aggrediti. Condotto in Questura, dopo aver preso a calci e pugni la porta della cella l’uomo è stato sedato. Identificato, risulta reduce da altre detenzioni in in carcere: illegale in Italia, è stato arrestato.

Da.Cr.