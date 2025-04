Sara Fiorin trionfa nella terza tappa del Tour El Salvador femminile

Una volata lunga, di potenza assoluta, e Sara Fiorin si impone nella terza tappa del Tour El Salvador per donne elite. La brianzola firma un grande successo nella Plaza Las Americas-Usulutan di 121 chilometri. Alle sue spalle si sono classificate Laura Tomasi (Laboral KUtxa Fundacio Euskadi) e la russa Tamara Dronova Balabolina (Roland Team), mentre la cabiatese Valentina Basilico (Eneicat CM Team) è giunta in nona posizione. Per la ventunenne della Ceratizit Wnt Pro Cycling è la terza vittoria nella massima categoria, dopo le due dello scorso anno in Slovenia (Umag Trophy) e in Olanda (ZLM Omloop der Kempen), la prima in questa sua prima stagione nel World Tour. Fiorin, alla sua prima esperienza nella corsa di El Salvador, non ha avuto timori, dimostrando carattere e determinazione al cospetto di atlete più esperte e di spessore. Oltre al trionfo, Sara si era piazzata settima nel prologo (vestendo per un giorno la maglia bianca di miglior Giovane).

"Sono contentissima del mio debutto in questo Tour. Qualcosa di incredibile è stato vincere a Usulutan davanti a un pubblico eccezionale - racconta la brianzola di Seveso -. Tra l’altro insieme alla mia compagna di squadra Elena Hartmann abbiamo vinto anche il Giro e la soddisfazione è stata doppia". La tournèe di Sara Fiorin in Centro America proseguirà con la partecipazione all’odierno Gran Premio El Salvador, corsa in linea di 92 chilometri con arrivo a Sonsonate, e domani si concluderà con il Gran Premio del Presidente di 47 chilometri in programma a Cerro Verde. "Sono due gare che si prestano perfettamente alle mie caratteristiche e dove facilmente arriveremo in volata".