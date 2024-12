Santa Claus suona il piano nel “paese dei balocchi“

Elfi musicisti e poeti in giro per la città, un Babbo Natale pianista, la musica per banda e l’arte circense tra magia e bolle di sapone per far divertire grandi e piccini. E poi una giornata dedicata al dolce tradizionale per eccellenza delle festività natalizie, oltre alle bancarelle degli hobbisti per trovare idee regalo originali. Sono gli eventi che accompagneranno a Lissone l’arrivo del Natale. Sabato e domenica per tutta la giornata via Santi Pietro e Paolo e via Ugolino si animeranno con il mercatino degli hobbisti, creativi e artigiani. Sempre sabato, dalle 16, in piazza Libertà “Xmaseed24“, con 8 elfi musicisti, accompagnati da Babbo Natale, tra canzoni e poesie. Elfi che domenica sfileranno, dalle 11.30, suonando e leggendo poesie natalizie. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 piazza Libertà accoglierà il Babbo pianista, un Babbo Natale che canterà e suonerà uno scenografico pianoforte a coda bianco, mentre dalle 15 alle 18 bambini e famiglie potranno entrare nel “Paese dei Balocchi“, con personaggi simpatici e fantasiosi provenienti dalla tradizione artistica della scuola circense, accompagnati da bolle di sapone, micromagia e baby dance. Alle 16.30 Palazzo Terragni ospiterà il “Concerto di Natale“ del Corpo Bandistico Santa Cecilia, mentre da piazza Libertà partirà il “Panettone Day“.

F.L.