San Giorgio ’79 brilla al torneo di Ourense: Sofia Maria Aciobanitei conquista il titolo Juniores

Nel percorso di preparazione in vista delle Final Six di Torino a maggio in cui verrà assegnato lo scudetto, la San Giorgio ’79 ha sfruttato il weekend di Pasqua per una trasferta spagnola in Galizia per partecipare all’ottavo torneo internazionale di Ourense, test più che probante in chiave serie A1.

I risultati più importanti sono arrivati dalle più giovani e in particolare con Sofia Maria Aciobanitei che si aggiudica il titolo nella categoria Juniores con un programma di tre attrezzi (prima in cerchio e clavette, poi la palla) davanti alla coetanea Cristina Flavia Marsano (argento in palla e clavette). Sesta Elodie Margot Godioz (oro nella palla), tesserata per Ritmica Piemonte ma che si allena tutto l’anno a Desio.

C’erano anche Gaia Pozzi e Sasha Mukhina che però non salgono sul podio. Mukhina è appena fuori (quarta) mentre la Pozzi, complice qualche errore di troppo, finisce sesta – ma vince tre argenti di specialità in cerchio, palla e nastro - in una gara con protagoniste anche ginnaste di Coppa del Mondo come Sofia Daniela Pico e Lucia Gonzales. Per la Mukhina anche una medaglia di bronzo nelle clavette.

"È stata una trasferta molto positiva – spiega Elena Aliprandi –. In Spagna le ginnaste desiane sono state particolarmente apprezzate per le composizioni e l’aspetto artistico".

Ro.San.