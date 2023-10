San Gerardo torna a casa. Le reliquie del patrono esposte nel suo ospedale

Le reliquie di San Gerardo dei Tintori tornano a casa. Le reliquie del Santo che ha fondato l’ospedale monzese nel 1174 sono arrivate al nosocomio ieri, in occasione dell’Anno Santo Gerardiano (6 giugno 2023 - 6 giugno 2024). L’urna con le sacre spoglie ha fatto una breve sosta nella palazzina Accoglienza e poi è stata accompagnata nella chiesa dell’ospedale dove resterà ancora oggi.

L’esposizione delle reliquie sarà accompagnata da una mostra allestita nella Palazzina Accoglienza, dal titolo: “Sulle rive del lambro: Gerardo racconta la sua storia”.

"L’iniziativa di portare le spoglie del Santo in ospedale - sottolinea il presidente della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori Claudio Cogliati - rientra nel programma avviato dal Consiglio di amministrazione per la valorizzazione culturale dei beni storici e artistici della Fondazione ed è stata accolta dalla Diocesi di Milano, in occasione dell’850 anniversario di fondazione dell’ospedale, il prossimo 19 febbraio". Quel giorno del 1174 fu firmata la Convenzione tra Gerardo dei Tintori, l’arciprete di Monza e l’Amministrazione comunale, per l’apertura dell’ospedale dedicato alla cura dei poveri e bisognosi. Alla cerimonia anche il neosenatore Adriano Galliani.

C.B.