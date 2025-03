Salus Seregno, nel mirino c’è il Giro delle Conche

Da Volta Mantovana la stagione è partita tutto sommato con il piede giusto per la squadra juniores della Salus Seregno. Tra i grandi club presenti alla manifestazione, il team seregnese non ha assolutamente sfigurato come spiega il direttore sportivo nonché ex professionista Danilo Napolitano: "Nel complesso la squadra si è mossa bene anche se il risultato è venuto a mancare. Era la prima corsa e come tale ci è servita per capire i primi meccanismi e gli errori da corregere".

"La motivazione è tutto, però devo sottolineare in negativo che i ragazzi hanno speso troppe energie nei primi giri del circuito. Le forze naturalmente sono mancate nel finale. Tuttavia sono soddisfatto di come hanno corso e guardiamo avanti".

Sul piano individuale c’è qualcuno in particolare che l’ha impressionata? "Direi che Longoni, Martuscelli, Savio, Grini e Roda si sono mossi bene mettendo in luce già una buona condizione di forma. Anche sui cambi di ritmo sono riusciti a tenere con disinvoltura la ruota dei migliori. È chiaro che devono migliorare e crescere. Già domenica in Veneto mi aspetto dei miglioramenti".

Il Giro delle Conche, che si svolgerà nel Trevigiano domenica 9 marzo, è infatti il prossimo traguardo per la formazione brianzola degli juniores che in questi giorni si trova a Cecina, in Toscana, per uno stage di una settimana. All’indomani della gara veneta, Daniele Longoni e Leonardo Martuscelli disputeranno anche la cronometro individuale di Lido di Camaiore che introduce la Tirreno-Adriatico dei professionisti.

"La crono sarà più che altro un test importante per i due nostri giovani - conclude Napolitano -, un approccio per misurare le forze su un terreno che richiederà tanta energia e determinazione dal primo all’ultimo chilometro".

Danilo Viganò