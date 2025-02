Run for Life da Formula 1: per i 10 anni tutti di corsa in Autodromo

Monza, 25 febbraio 2025 – Si “corre per la vita” all’Autodromo di Monza. Il 9 marzo torna, per la decima edizione, la rassegna podistica a fini benefici “Run for Life”, quest’anno per la prima volta nel circuito di Formula 1. L’anniversario è di quelli importanti e sembra venire a suggello di una crescita graduale della manifestazione che negli anni ha visto sempre più iscritti, iniziando dall’essere una semplice corsa al Parco non competitiva per diventare un evento che prevede due tracciati competitivi (di corse riconosciute dalla Fidal) e cinque alternative di partecipazione.

Il tributo

“Ormai si tratta di un appuntamento storico per la città – osserva l’assessora allo Sport, Viviana Guidetti –. Quest’anno la grande novità è che si svolgerà in Autodromo, a seguito della nostra scelta di assegnare alla manifestazione una delle giornate a disposizione del Comune per l’utilizzo del circuito, un premio per le oltre 3.000 iscrizioni dell’anno scorso”.

Quest’anno, di corridori, se ne prevedono almeno 4.000, che arriveranno da venti Paesi diversi, tra cui Svizzera, Francia, Austria, Brasile, Usa, e per cui gli alberghi cittadini si prevedono pieni. La manifestazione è organizzata come sempre da Socialtime Odv in collaborazione con i Gamber de Cuncuress e con la Silvia Tremolada, insieme alla partecipazione di una fitta rete associativa territoriale che in tutto conterà un esercito di oltre 500 volontari.

Le novità

L’edizione di quest’anno oltre a essere inserita nel calendario Fidal nazionale, è iscritta anche al calendario Global di World Athletics, conferendo ai risultati una valenza internazionale. I partecipanti potranno scegliere tra diverse distanze, con partenza in pista fissata alle 9.

Le gare competitive sono la 10 chilometri e la mezza maratona con percorsi omologati Fidal; la non competitiva si divide in 5 e 10 chilometri aperte a tutti senza distinzione d’età, a cui si aggiunge la nuova mezza maratona turistico-sportiva (da 21 chilometri) pensata in particolare per i partecipanti stranieri. Quest’anno il ricavato sarà destinato alla ripiantumazione di un’area del Parco di Monza devastata dai nubifragi del 2023: “Il nostro modo per ringraziare il Parco per aver ospitato la gara per ben 10 anni”, afferma Beatrice Di Virgilio, presidente di Socialtime e organizzatrice dell’evento.

“Questi sono stati 10 anni di grande coraggio per cui ci tengo a ringraziare tutto il mio strepitoso team – dice emozionata –. Abbiamo adottato l’apposizione “The legend” sul nome per celebrare questo eccezionale lavoro di squadra”.

Grazie al supporto del Csv Monza-Lecco-Sondrio e della rete Tiki Taka verranno coinvolte nell’organizzazione anche 80 persone con disabilità fisica o cognitiva, a cui si aggiungono 100 studenti di istituti superiori attivi in percorsi Pcto.

L’appuntamento

La rassegna si aprirà l’8 marzo con il Village Run che sarà attivo in Autodromo dalle 9 alle 19 (nel Paddock 1), con stand di intrattenimento, sport e animazione, per riaprire il giorno dopo alle 7, prima della gara. Le iscrizioni per le distanze competitive sono aperte fino al 5 marzo sul sito runforlifeitaly.it, mentre per quelle non competitive oltre che online si può procedere nei negozi Affari&Sport di Villasanta e Lecco fino al 7 marzo o al Village Run dell’8 e 9 marzo in Autodromo.