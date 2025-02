La Brianza si mobilita. La fiaccola dei Giochi riscalda anche Monza

Ci sarà anche Monza tra le città coinvolte nella rassegna di eventi collegati alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La fiaccola olimpica passerà per le vie del capoluogo brianzolo, come tappa finale del suo itinerario italiano – che partendo da Roma, attraverserà il sud, le isole, e poi risalirà la Penisola arrivando al Nord – prima del grande evento di inaugurazione previsto a Milano. Anche la città di Teodolinda si accenderà del fuoco dello sport, ma non per le gare che interessano la rassegna internazionale. Monza non ha infatti strutture adatte agli sport invernali. Ma è un territorio ricchissimo di associazioni sportive e con importanti strutture, per cui vedrà tante delle sue rassegne integrate nel programma di eventi del palinsesto delle Olimpiadi, sponsorizzate nel suo portale.

Già ora risultano la Run for Life (corsa competitiva e non, prevista in Autodromo il 9 marzo), e la Coppa Giove (torneo internazionale di basket under 15, che sarà dal 13 al 15 giugno), "ma molti altri se ne aggiungeranno nel corso dell’anno", assicura l’assessora allo Sport di Monza Viviana Guidetti. "Io ho già messo a disposizione del Comitato olimpico l’Autodromo e la Villa Reale per eventi culturali e conferenze collegate alla manifestazione – continua –, e tra poco in città vedremo anche la mascotte delle Olimpiadi. Mi piacerebbe averla agli eventi che interessano i bambini". Monza sta valutando anche di partecipare al bando regionale “Olimpiadi della cultura“ che scade ad aprile, per fare il pieno di eventi culturali collegati alla manifestazione internazionale.

Alessandro Salemi