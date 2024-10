Rock, country e pop. Ladies Vibes a Monza

Dal rock al country passando per il punk a venature pop. Un’occasione per scoprire cantanti, cantautrici e band emergenti, che propongono la loro musica originale, in modo diretto e vibrante. È quella che si avrà a disposizione questa sera al The Bank di viale Lombardia, con il palco del locale monzese che accoglierà la rassegna “Ladies Vibes“, un appuntamento periodico attraverso cui ascoltare e conoscere la nuova musica al femminile, con artiste che suoneranno i propri brani inediti. L’iniziativa è curata dal produttore monzese Pietro Foresti, già premiato al Mei, il Meeting delle etichette indipendenti, come produttore rock dell’anno. Un giovedì al mese saranno organizzati concerti, per far circolare le nuove proposte sonore. Quella di oggi sarà la seconda tappa della rassegna, dopo l’esordio che ha visto esibirsi le cantautrici Larossi e Smeralda: stavolta a calcare il palco del The Bank saranno Lilian More e le Missklang.

Cantante, chitarrista e compositrice, Lilian More si è fatta a lungo ispirare dal pop-punk californiano degli anni Novanta, a cui ha unito influenze rock di vario genere. Da qualche tempo lavora anche su sonorità alt-country con tocchi folk e pop, ma seguendo la sua anima ribelle non disdegna le sperimentazioni anche in altre direzioni. In passato ha collaborato come seconda voce e chitarra con lo Zio Rock, alias Omar Pedrini; ha inoltre aperto le date di importanti rock band straniere come i britannici Primal Scream e Kasabian. Atmosfere differenti le creeranno, invece, le Missklang, band tutta al femminile dal sound rock metal: scrivono in italiano ma le loro influenze spaziano in ambito internazionale e hanno all’attivo alcuni singoli come “Piccolo Mostro“ ed “Elettrica“. Prenotazione consigliata al 339-1437880 o al 347-1594126.

F.L.