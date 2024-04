Roberto Stucchi, il presidente che a 6 anni giocava già nella “Domi“

Mezzo secolo a tinte rigorosamente nerazzurre. Perché Roberto Stucchi, presidente della sezione calcio de La Dominante, 50 anni fa iniziò a inseguire un pallone e un sogno con la società di via Ramazzotti. E lo fu per sempre. "Nel 1974 - ricorda Stucchi, 56enne artigiano, monzese del quartiere Cazzaniga - presi parte a una leva de La Dominante e fui selezionato. Inizialmente, però, non avevo ancora l’età minima per far parte della squadra. La prima convocazione fu per una partita all’Oratorio di Nova Milanese. Ma quell’incontro lo vidi dalla panchina, appunto per la mia età". Un contrattempo che non smontò l’aspirante centrocampista. Anzi, il futuro “pres“, dopo il settore giovanile, approdò alla prima squadra. Con la “Domi“ ha giocato in Prima e Seconda categoria. Nel 1987 si prese pure la soddisfazione di vincere, con la rappresentativa dell’allora Comitato della Federazione Italiana Gioco Calcio di Monza, il titolo nazionale Under 18. Una volta chiusa la carriera agonistica, ha collaborato con il club come consigliere e accompagnatore. Dal 2008 ricopre la carica di presidente. Un impegno coinvolgente, perché La Dominante, fondata nel 1929, può contare su 320 atleti distribuiti in 17 formazioni. "Rimpianti ? Non ne ho. Quando giocavo mi cercò una compagine di Promozione, ma rifiutai. Perché per me il calcio è solo passione. E qui c’è la mia seconda casa".

Gianni Gresio