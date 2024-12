Rivoluzione passaporti. A Sovico il primo in Posta

Si sta rivelando un successo il nuovo servizio di Poste Italiane a Monza e Brianza per la richiesta di ottenimento o rinnovo del passaporto. Da una settimana esatta a questa parte, infatti, in 43 uffici postali della Provincia, di cui 8 a Monza e 35 in tutti i Comuni sotto i 15.000 abitanti, è possibile prendere appuntamento per compilare in ufficio postale i documenti utili a ottenere il documento, e non più solo in Questura. Grazie all’accordo tra Poste Italiane e il Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati dei 36 Comuni coinvolti (e solo di questi) possono prenotare un appuntamento alle poste e presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello. Basta consegnare all’impiegato postale del proprio Comune un documento di identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare il bollettino di 42,50 euro e una marca da bollo da 73,50 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del precedente documento. Grazie alla piattaforma tecnologica, l’operatore raccoglie le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione alla Questura.

Il nuovo passaporto può essere poi consegnato da Poste Italiane a casa del richiedente, oppure ritirato in Questura. Il primo passaporto della provincia, martedì scorso, è stato richiesto all’ufficio postale di Sovico. "L’operazione si è svolta bene - racconta Luca Gagliano, direttore delle poste di Sovico -. Il cliente è rimasto molto soddisfatto di aver presentato la richiesta all’ufficio postale perché ha risparmiato tempo data la prossimità a casa sua". In questi giorni negli uffici abilitati c’è stata grande curiosità, accompagnata da tante richieste di informazioni e da un fioccare di appuntamenti. I cittadini fanno presente soprattutto come i tempi di attesa per le domande in Questura a Monza siano davvero lunghi, e quanto sia semplice invece ottenere un appuntamento in Posta che, tramite app o sito web (o in alternativa all’ufficio postale stesso) si riesce ad avere anche il giorno dopo. Soddisfazione pure da parte degli impiegati postali. "Stiamo continuando a erogare richieste di passaporti con successo - dichiara Raffaele Biondi, direttore dell’ufficio postale di Villasanta -. Siamo molto soddisfatti. La richiesta è articolata, ma il sistema è snello ed efficiente, e la procedura si riesce a svolgere mediamente in 20 minuti. Riceviamo i complimenti dai clienti".

"Ad oggi non stiamo riscontrando nessuna difficoltà - chiarisce Giovanna Pipitone, direttrice della Filiale di Monza e Brianza di Poste Italiane -, l’iniziativa anzi sta snellendo la saturazione che si trova ad affrontare la Questura e ha per noi grande valore essere a loro supporto".