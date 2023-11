Ritorno all’antico. Villa Casati ritrova le finestre alla lombarda

I serramenti esterni di Villa Casati tornano a nuovo splendore attraverso la sostituzione con nuovi “infissi alla lombarda“. Dopo il restauro delle persiane delle finestre di Villa Casati e del suo avancorpo, ora è la volta dei serramenti delle finestre del corpo principale della villa, sostituiti per una riqualificazione a fini energetici. I nuovi serramenti sono stati realizzati in legno verniciato di bianco con doppi vetri accoppiati per rispettare il valore storico dell’immobile. Ogni serramento è stato realizzato su misura poiché le dimensioni dell’apertura di ogni finestra variano di alcuni centimetri tra loro. Villa Casati ha un vincolo di tutela della Sovrintentenza alle Belle Arti e Paesaggio, dunque anche questa operazione, come quella delle persiane, è stata seguita di concerto con il Soprintendente, l’architetto Carlo Catacchio. "Da una ricerca storica su documenti ed immagini dell’archivio comunale insieme all’osservazione di alcune vecchie cartoline della mia collezione privata – spiega l’assessora al Patrimonio storico Elisabetta Radaelli – insieme alle architette Alessandra Caironi e Marcella Marchesotti, abbiamo scoperto che il restauro della seconda metà degli anni ‘70 del Novecento, con il quale la villa è stata destinata a municipio, ha cancellato un importante dettaglio storico tipico delle ville di delizia ottocentesche: le finestre con specchiature tripartite e quadripartite che donavano un fascino tutto particolare alla dimora storica. Così nel confronto col Soprintendente è avvenuta la scelta del recupero storico della finestra alla lombarda che genera un’atmosfera d’altri tempi". "Valorizzare Villa Casati, sede delle istituzioni cittadine, preservandone il suo valore storico ed architettonico, è stato uno degli obiettivi del mio mandato" – aggiunge la sindaca Maria Fiorito –. Il restauro del corpo ellittico con la sua torretta, simbolo della città, insieme alla profonda riqualificazione dell’interrato della Villa, il nostro Centro culturale Pasolini che a breve riapriremo, la nuova elegante scritta sull’arco d’ingresso al municipio ed ora questo recupero storico di finestre e persiane, esaltano la bellezza di un bene comune che è parte della bella storia della nostra città".

Il restauro delle 122 persiane e la realizzazione dei 24 nuovi serramenti esterni del corpo centrale di Villa Casati ha ottenuto il finanziamento europeo Pnrr di 130mila euro.