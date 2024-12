Ritorno a casa da star. Le Scarpette Rosa nel College “fantastico“

Da più di 50 anni il loro nome significa danza, di gran classe e di alto livello. Nella classica e nel moderno. E questo weekend per la prima volta dopo tanti anni sono tornate a ballare nella loro città, a Palazzo Terragni. Lo hanno fatto con quella che è da 53 anni la sigla storica di tutte le esibizioni della scuola, un brano tratto da “Giselle“ di Adolphe-Charles Adam, e soprattutto con lo spettacolo originale “College Girl“. È stato un ritorno a casa segnato dal trionfo quello del corpo di ballo Wilma Fossati e le Scarpette Rosa, realtà che esiste a Lissone dal 1971. A salire sul palco di piazza Libertà sono state 36 ballerine.

"Ogni anno, con lo spettacolo che creiamo, cerco di raccontare una storia – spiega Wilma Fossati, fondatrice e anima della scuola, nonché insegnante e coreografa –, perché mi piace l’idea di avvicinare un pubblico ampio, soprattutto quello che non è avvezzo al balletto. La volontà è di dare vita a un’esibizione fatta come se avessi a disposizione non allievi, ma tutti professionisti". "Lo spettacolo di quest’anno è stato ambientato in un collegio femminile con regole ferree – racconta –. Però le protagoniste, essendo ragazze, sono anche curiose e quindi, quando vengono invitate a ritirarsi nelle loro camere, se ne vanno invece in giro per il collegio con delle lanterne a esplorare, fin nella soffitta. Mentre curiosano lì, trovano una porta da cui arriva una luce: la aprono e ne escono gruppi di personaggi. Così le ragazze decidono di entrarci e si trovano in un mondo altro e fantastico, ma alcuni spiritelli di questo mondo richiudono la porta d’ingresso. A un certo punto le ragazze vogliono tornare indietro e alla fine, con qualche peripezia, riescono a uscire e far ritorno nel nostro mondo". Oggi la scuola di Wilma Fossati e le Scarpette Rosa conta 40-45 allieve, "un numero non enorme perché le voglio seguire tutte in prima persona", chiarisce la direttrice.