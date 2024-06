Monza, ferisce giovane con una bottiglia rotta: scoperto per il campanello sporco di sangue

Monza, 13 giugno 2024 – Bottiglia e mazze da baseball per un po' di droga. La notte di domenica scorsa, intorno alle 3.10, è giunta alla centrale operativa della questura una chiamata di emergenza che segnalava la presenza, nei pressi di un bar di Monza, di un ragazzo disteso a terra e ricoperto di sangue a seguito di una violenta lite tra ragazzi. Giunti sul posto, gli equipaggi della polizia hanno proceduto all’immediata ricostruzione dei fatti e alla ricerca del presunto colpevole.

Approccio e lite

Poco prima, mentre la vittima si era fermata al bar per bere una birra con gli amici, si è avvicinato improvvisamente al gruppo un giovane straniero per chiedeva loro se avessero della droga da cedergli. Alla risposta negativa di uno dei ragazzi, il giovane straniero si è allontanato per poi tornare qualche istante dopo per chiedere di poter comprare un diverso tipo di sostanza stupefacente e, all’ennesima risposta negativa, ne è scaturita una violenta lite.

Durante il litigio, tutto d’un tratto lo straniero ha raccolto una bottiglia di birra e, una volta rotta a terra, ha aggredito il giovane ragazzo dapprima puntandogliela all’altezza del viso per poi successivamente colpirlo con violenza alla schiena. Ma non è finita lì.

Arma improvvisata

L’aggressore, nuovamente allontanatosi, era tornato con una mazza da baseball in ferro cercando di colpire ancora la vittima, per poi darsi definitivamente alla fuga. Dalle prime informazioni raccolte, gli equipaggi della polizia sono riusciti a risalire alle generalità dell’aggressore, un 26enne srilankese regolare sul territorio nazionale.

Mentre andavano a cercarlo a casa, gli agenti hanno trovato il corrimano e il campanello sporchi di sangue e l’aggressore con ancora evidenti macchie di sangue sulle mani e sui vestiti. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di lesioni aggravate. L'arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza domiciliare nelle ore notturne.