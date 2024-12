Riflettori accesi sull’impegno. Dallo scenografo della Scala all’uomo delle Olimpiadi invernali

Riflettori accesi sull’impegno, Vimercate premia cittadini, imprese e attività che portano in alto il nome della città. Una passerella piena di significato a Palazzo Trotti, che ha ospitato la cerimonia. Due i riconoscimenti alla memoria, per Enrico Davolio, fondatore della cooperativa Aeris "instancabile figura di riferimento del volontariato locale" scomparso 10 anni fa, e Angelo Brandolisio, cardiologo e medico della polisportiva DiPo e della Casa di riposo San Giuseppe che se ne è andato da qualche mese, altra figura di riferimento.

Ci sono poi l’ex direttore della Gazzetta dello sport Andrea Monti, adesso responsabile dell’organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 (per lui ha ritirato l’amico Umberto Della Corte), e un “Amico al telefono“, l’associazione che aiuta i più fragili, un’altra realtà storica. I coniugi Roberta Brambilla e Dario Colombo, lei segretaria tuttofare, lui presidente della “Dipo Basket“, e i tre fratelli Stefano, Giovanni ed Emilio Gianni, artisti che con le loro opere raccontano Vimercate utilizzando materiale di recupero. Onori anche per Federica Ravasi, prima donna a diventare presidente dell’Ordine lombardo dei Geologi. Insignito pure Angelo Sala, per anni scenografo della Scala, a Milano, e al Donizetti, a Bergamo. Per le aziende l’amministrazione ha scelto Presezzi Extrusion, "multinazionale nata qui che si è fatta strada nel mondo", gli Elettrodomestici Vertemara, da 50 anni sulla piazza di casa, il Café Lumiére, 30 anni di attività alle spalle, e l’Estragon, l’erboristeria con altri tre decenni al servizio della gente.

Premiata anche Benedetta Godino (foto), studentessa di terza media alla “Manzoni“: il suo disegno è stato scelto tra decine dal sindaco Francesco Cereda per il biglietto di auguri di fine anno dell’amministrazione. "Sono le persone che fanno di una città, una comunità - ha detto il primo cittadino - il nostro è un ringraziamento collettivo".