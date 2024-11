Riapre il “nuovo“ stadio. Il battesimo del campo con influencer e youtuber

Lo stadio di Muggiò finalmente è pronto. Dopo una odissea che si trascinava dalla scorsa stagione agonistica, la locale squadra - ma anche tutte le altre associazioni sportive che ne faranno uso - che da luglio ha assunto la denominazione di Fucina e che milita nel campionato di Eccellenza, potrà finalmente giocare domani pomeriggio una gara casalinga in città. Dopo aver chiesto ospitalità due volte ad Agrate, a Lesmo e persino a Pero e con un calendario modellato ad hoc con più gare in trasferta per tamponare la situazione, contro la Manara la squadra oggi allenata da Domenico Anania potrà esordire sul terreno nuovo di zecca del “Superga 1949“ in via Legnano. Ma non solo il fondo è stato rifatto a regola d’arte, perché il Comune ha riqualificato la pista di atletica, ha rinnovato anche l’impianto di illuminazione a led per le gare in notturna e soprattutto sono state sostituite le coperture delle due tribunette centrali. D’ora in avanti si potrà assistere a una manifestazione sportiva senza inzupparsi in caso di pioggia. Domani sarà una lunga giornata di festa che inizierà il mattino con le partitelle del settore giovanile, è prevista un’area hospitality per i tanti ospiti anche famosi che si aggireranno tra il pubblico tra cui personaggi della tv e influencer come Dalila e Ciccio Caputo. L’attrazione sicuramente più attesa del pomeriggio è costituita dal trio comico degli Autogol che arriverà intorno alle 15 e leggerà le formazioni delle squadre per poi intrattenersi in tribuna per tutta la durata del match che inizierà alle 15.30.

Sarà un happening con intorno la partita di calcio della squadra più social dell’Eccellenza lombarda grazie al “gemellaggio“ con l’omonima società che partecipa alla GOA7 League, il campionato italiano che unisce calcio (a 7) e mondo del web, da cui proviene il bomber Picci che però domani non sarà in campo per squalifica. "È dall’annata 2021/22 che non abbiamo potuto giocare continuativamente sul nostro campo, anche la passata stagione fu vissuta in esilio forzato per più gare causa lavori, ma ora ci siamo, abbiamo un campo sportivo bellissimo che domenica inaugureremo con una bella festa. Per l’occasione l’ingresso sarà gratuito per tutti, in modo da avvicinare più gente possibile, vedere i lavori terminati e fare il tifo per i nostri colori", le parole del presidente della Fucina, Luciano Pace.