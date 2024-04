Riapre il centro culturale Pasolini

Restauri finiti, oggi alle 15.30 riapre il centro culturale Pier Paolo Pasolini nel seminterrato di Villa Casati (nella foto), sede del municipio. La sala espositiva presentava forte umidità di risalita dalla base delle murature con conseguente scrostamento dell’intonaco. Il restauro, realizzato in accordo con la Soprintendenza, ha permesso di eliminare i problemi di infiltrazioni e anche di riportare alla luce una tessitura muraria in mattoni pieni lasciati a vista, per valorizzare l’ambiente e al contempo garantire la migliore traspirazione delle pareti. Completano l’immagine dell’intero spazio, la nuova pavimentazione in gres ceramico e un’illuminazione a led studiata per un suggestivo irraggiamento d’ambiente e una illuminazione puntiforme. L’intervento, a carico del privato, è costato 147.500 euro. "Il restauro ha conferito al nostro centro culturale un aspetto estremamente affascinante ed armonioso, riportando alla luce la grazia costruttiva della tessitura muraria e la storia fatta di dettagli e materiali pregiati – sottolinea l’assessora al patrimonio storico, Elisabetta Radaelli –. Sono molto soddisfatta del lavoro completato, un traguardo importante poiché restituiamo alla cittadinanza uno spazio espositivo di grande prestigio e fascino dove fare cultura ed ospitare esposizioni, dove le nostre attive associazioni cittadine potranno tornare a collaborare e fare nuove proposte e l’amministrazione ospitare eventi con la complicità di un ambiente completamente rinnovato e valorizzato".

V.T.