Restauro Conservativo delle Persiane di Villa Casati a Muggiò, L'Inizio dei Lavori

A pochi giorni dall’11 luglio data in cui ricorrono 41 anni dall’inaugurazione del completamento del restauro conservativo di Villa Casati, nei giorni scorsi una qualificata squadra di restauratori ha numerato e rimosso dai cardini ciascuna persiana, facendola scorrere delicatamente al piano strada per poi trasportarle al luogo di risanamento conservativo. Sono 61 le finestre di Villa Casati e del suo avancorpo cinquecentesco a essere chiuse da ante, per un totale di 122 battenti a persiana. Un numero ragguardevole di aperture come era tipico per le architetture antiche. Da tempo l’attenzione dell’assessorato al Patrimonio storico è rivolta alle persiane che destano preoccupazione per l’instabilità statica sia di alcuni listelli sia dei punti di fissaggio alla muratura. Inoltre lo stato di deterioramento dovuto al tempo restituisce un’immagine indecorosa alla bella Villa neoclassica sede delle istituzioni cittadine. Le persiane, che dovrebbero risalire alla seconda metà degli anni ‘70 del Novecento, risultano di ottima fattura e il restauro le riporterà a nuova vita e a nuova sicurezza. I lavori proseguiranno per tutta l’estate con previsione di conclusione per settembre quando le persiane saranno riposizionate sui cardini per dare nuovo splendore a Villa Casati anche in occasione delle iniziative della Sagra cittadina che, come da tradizione, si svolgerà nei pressi del municipio così come le visite guidate di “Ville Aperte in Brianza” che mostreranno il patrimonio storico di Muggiò. Nel 2022 era stato affrontato il restauro conservativo della torretta e del fronte del corpo ellittico rivolto verso il parco; attualmente è in corso il restauro conservativo del piano interrato della Villa adibito a spazio espositivo e ora prende il via l’intervento sulle persiane.

V.T.