Rap, boxe e poetry slam Ecco la nuova poesia che cura anche l’anima

di Monica Guzzi Una sfida a colpi di rime, per tirare fuori il disagio e uscirne migliori. Così la poesia diventa divertimento, ma soprattutto cura e catarsi. Accadrà tutto questa sera in una sala strapiena al Binario 7. Su un ring circolare all’interno di un quadrato si confronteranno il mondo della boxe, del rap, del poetry slam, per esplorare affinità, differenze e stereotipi da sconfiggere. Tre mondi - poesia performativa, hip hop e pugilato - che hanno fatto ring intorno alla poesia per creare un torneo dove poeti-slammer e rapper si sfidano a suon di versi e barre improvvisate su parole chiave, temi e generi, proposti dal pubblico. Una finale memorabile, che conclude un percorso a tappe di sfide all’ultima rima. Dei dodici in gara ora ne sono rimasti solo quattro. In questa finale ci sarà di più, perchè si inaugura ufficialmente per la prima volta in Italia un campionato di poesia improvvisata, ideato e lanciato da Dome Bulfaro & Mille Gru per la Lips (Lega Italiana Poetry Slam), caratterizzato dalla totale improvvisazione dei versi da parte dei poeti e dei rapper che hanno accettato la sfida, mostrando quindi tutto il loro coraggio e tutta la loro fragilità, presentandosi davanti alla...