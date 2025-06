Ragazzi al Summer Camp . A Cavenago paga il Comune

Book Club, sport e serata sotto le stelle. Buona notizia per le famiglie di Cavenago che potranno iscrivere i figli adolescenti al Summer Camp del Comune, dove tutto è gratuito. La fascia d’età è 11-14 anni, scuole medie. Un’iniziativa nata in collaborazione con il Progetto di politiche giovanili del Vimercatese e del Trezzese e finanziata dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Un’offerta ampia che "permetterà ai ragazzi di trascorrere l’estate con i coetanei fra mille attività", spiega il sindaco Giacomo Biffi.

L’iniziativa sarà presentata giovedì in sala consiliare alle 18, ma ci sarà tempo fino al 6 luglio per iscriversi, mente il campo estivo durerà dal 14 luglio al 1 agosto, da lunedì a venerdì. Per quattro giorni (lunedì-giovedì) l’orario sarà 10-16, venerdì si chiuderà due ore prima, alle 14. Non si pagherà niente, dal pranzo alla gita finale. "È un’opportunità per valorizzare il protagonismo giovanile, frutto dell’attenzione che riserviamo alle nuove generazioni", sottolinea il primo cittadino. Adesioni sui canali social del municipio.

Bar.Cal.