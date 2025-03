Quei due correntisti ingannati con la minaccia e poi “bidonati“

Nell’arco di un mese, fra gennaio e febbraio, era capitato a due correntisti di UniCredit, da Monza e Cogliate. Raggiunti entrambi da messaggi apparentemente provenienti dalla propria banca, erano stati messi in contatto con un uomo che, spacciandosi per un dipendente UniCredit, li aveva indotti a effettuare un bonifico per impedire che venisse svuotato il loro conto. Una truffa da migliaia di euro che, nonostante denunce e proteste, non ha sortito nessuna offerta di ristoro dalla banca. Pertanto, vale la pena ripetere il consiglio che arriva dalla polizia di Stato: massima prudenza e diffidenza verso ogni richiesta di denaro. Le Forze dell’Ordine o gli Enti Pubblici non richiederanno mai, in nessun caso, il pagamento di somme per supposte truffe, danneggiamenti, liberazioni di persone arrestate o per incidenti stradali. Il numero da contattare in caso di emergenza o diffidenza, o anche solo per ricevere consigli, è solo il 112, a cui risponderà sempre un operatore reale.