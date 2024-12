Quanto il turismo “parla“ digitale

Prende il via il 24 gennaio e ci sono ancora posti disponibili per il corso Ifts gratuito di alta specializzazione “Comunicazione digitale per il turismo culturale e ambientale“ proposto in partnership da Etass, Afol Monza Brianza, Comune di Arcore, Gattinoni Viaggi, British Institute, Viewtoo e Università Marconi. I corsi IFTS offrono competenze specifiche e di alta qualità che migliorano le prospettive di carriera. Al termine, si ottiene una certificazione riconosciuta a livello nazionale che attesta le competenze acquisite, aumentando il valore sul mercato del lavoro. Inoltre, durante il corso, si ha l’opportunità di fare networking con esperti e professionisti del settore. Lo specialista in Comunicazione digitale per i beni culturali e ambientali si occupa della valorizzazione, promozione e tutela del patrimonio culturale e ambientale attraverso l’uso delle tecnologie digitali e dei media. Questa figura integra competenze in comunicazione, tecnologie digitali e conoscenza del patrimonio culturale e ambientale del territorio. Il corso, in partenza da gennaio fino a settembre 2025, si terrà presso la Villa Borromeo D’Adda di Arcore, in largo Vela 1 e avrà una durata di mille ore tra 500 ore

di aula e laboratori e 500 ore di stage. Il corso è totalmente gratuito, finanziato da Regione Lombardia. I docenti sono professionisti del mondo del lavoro.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: Etass, via Mariani 10 Seregno, tel. 0362-231231, ifts@etass.it, www.etass.it.

Veronica Todaro