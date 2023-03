Prove di salvataggio In campo 1.200 volontari per difendere la Brianza dalla follia del clima

di Cristina Bertolini Due giorni di allerta generale per la Protezione civile. Tra venerdì notte e sabato 1.200 volontari sono stati coinvolti nell‘esercitazione che simula un‘alluvione, con esondazione del Lambro, ricordando quanto successo a Monza nel 2002 e poi nel 2014, per ben due volte a Seveso. La grande siccità di questi mesi non deve fa pensare a un esercizio inutile. In realtà, come spiegano gli esperti, è proprio questa situazione a favorire fenomeni estremi come bombe d’acqua e alluvioni. L‘esercitazione di Protezione Civile provinciale “Lambro 2023“, coordinata dalla Prefettura in collaborazione con la Provincia, ha coinvolto 16 Comuni: Monza, Albiate, Arcore, Biassono, Briosco, Brugherio, Carate, Giussano, Lesmo, Macherio, Macherio, Sovico, Ttriuggio, Veduggio con Colzano, Verano e Villasanta. Con loro le forze dell‘ordine, Ats Brianza, 118 e Parco regionale del Lambro. Prima operazione ufficiale per il Centro operativo di addestramento Protezione civile di Desio, aperto lo scorso 19 dicembre nella ex Casa Cantoniera. Da lì il responsabile di Protezione civile della Provincia Flaviano Regondi ha avviato il monitoraggio dei presidi nei punti critici a rischio di esondazione della Provincia, muovendo 60 volontari con 20 mezzi con pompe e sacchi di arginatura. Sorvegliata speciale l‘area del Mulino Bassi di Sovico, dove...