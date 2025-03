Protagonisti al Binario 7. Scrittori e interpreti under 25 dai laboratori alla ribalta

I giovani saranno protagonisti anche al teatro Binario 7 di Monza, con la rassegna “Luci sul palcoscenico“, proposta dall’associazione culturale Teatrando. Come ogni anno, la kermesse propone spettacoli dal contenuto morale significativo, pensati e inscenati dagli allievi della compagnia teatrale (del progetto “Teatrando in autonomia“) con sede a Seregno, Desio e Monza e che raccoglie centinaia di iscritti.

Il tema di quest’anno è “Sguardi oltre il visibile“: quattro spettacoli che rappresentano quattro intense storie giovanili di esplorazione dell’animo umano, sondando ciò che si nasconde oltre l’apparenza. Il primo, dal titolo “Nemesi“, è previsto il 29 marzo alle 21, e sarà uno scavo sul concetto di realtà, sul confine tra follia e verità. Gli appuntamenti proseguiranno il 30 aprile con “La prima cosa bella“, il 4 maggio con “Mens sana in corpore Xanax“, e il 15 maggio con “A day in a soul“. "Questa è la quarta edizione di Luci sul palcoscenico, che riusciamo a proporre grazie al sostegno del Comune – spiega Silvano Ilardo (in foto), direttore artistico di Teatrando –. Una rassegna sviluppata da giovani, soprattutto under 25, alcuni giovanissimi, addirittura sedicenni. Su temi che riguardano i giovani. Per noi investire su di loro è fondamentale: per questo sono attivi laboratori che l’anno scorso hanno prodotto ben 73 saggi scritti e interpretati da loro, occupandosi sia della regia che della drammaturgia, coordinati da un tutor. Di questi – prosegue – ogni anno ne vengono scelti quattro o cinque di argomento sociale che finiscono nella rassegna al Binario 7. Un modo per premiarli e per permettere loro di esprimere le loro potenzialità". Gli spettacoli toccheranno temi delicati. "In questa edizione si tratterà anche di patologie, come l’anoressia – chiarisce il direttore artistico – a cui si alterneranno però anche momenti divertenti". L’ingresso agli spettacoli è a offerta libera a partire da 10 euro (informazioni e prenotazioni 351 8628870, o email info@teatrando.net). Teatrando è oggi una realtà che si occupa moltissimo della formazione teatrale di bambini e ragazzi (ma anche di adulti). È presente sul territorio di Monza e Brianza da una trentina d’anni e al suo interno è nata l’accademia di teatro per coloro che vogliono avvicinarsi al mestiere dell’attore, a cui viene data la possibilità di debuttare all’interno della stagione teatrale dell’associazione. "Abbiamo circa 25 insegnanti di teatro che formano più di 100 allievi tra le tre nostre sedi – chiarisce Ilardo –. Gli allievi dei corsi nelle scuole, dove lavoriamo molto, sono più di 200. E poi c’è la compagnia Stabile, con attori professionisti, con cui ci esibiamo nei teatri".

A.S.