Promossi e rimandati. Nel classico e nell’artistico vincono i licei privati. Al top lo scientifico Banfi

Liceo scientifico, classico o forse avere coraggio e scegliere istituti tecnici e professionali? Qual è la scuola migliore? Per aiutare giovani e famiglie nella scelta viene in aiuto la Fondazione Agnelli con Eduscopio. L’indagine analizza gli istituti superiori alla luce dei risultati universitari ai primi anni accademici e l’inserimento lavorativo dei diplomati agli istituti tecnico professionali. Sono stati analizzati i percorsi di circa un milione e 326mila diplomati italiani nei tre anni scolastici successivi in circa 7.850 indirizzi di studio nelle scuole superiori. In Brianza, rispetto ai licei classici, il Don Gnocchi di Carate e il Banfi di Vimercate sono primo e secondo; quarto il Marie Curie di Meda, seguito dal Majorana di Desio, mentre lo Zucchi di Monza è decimo. Fra i licei scientifici tradizionali, il migliore è il Versari di Cesano Maderno (3° posto), quindi il Frisi di Monza (5°) e di seguito il Don Gnocchi, il Collegio della Guastalla di Monza, il Banfi e poi il Frassati di Seregno.

Diversa la classifica per lo scientifico tecnologico, in cui il migliore risulta il liceo Banfi di Vimercate (2°), a seguire Marie Curie, Enriques di Lissone che precede il Frisi, Versari e Majorana. Per le Scienze umane il primissimo è l’istituto Greppi di Monticello a cui afferiscono anche studenti del vimercatese, mentre nella provincia Mb il Porta di Monza è al quarto posto, seguito dal Parini di Seregno, quindi il Versari. Scienze umane a indirizzo economico sociale, il primo indiscusso è il Greppi e all’ottavo posto ancora il Porta di Monza, poi il Don Gnocchi, quindi il Parini. "Eduscopio è di facile lettura – osserva Aldo Melzi, dirigente dell’Istituto Mapelli di Monza –, ma i dati sono discutibili: se una scuola ha un’utenza di ragazzi molto bravi, è facile che raggiunga le prime posizioni. Comunque le famiglie si affidano di più al passaparola che descrive il clima di benessere e serenità in classe". Per i licei linguistici, la quinta posizione spetta al Gandhi di Besana (dopo le scuole di Varese, Lecco e Como), poi il Candia di Seregno, a seguire il Marie Curie, mentre il Porta e il Mosè Bianchi di Monza seguono a distanza.

Tra gli artistici, risulta il migliore il Preziosissimo sangue di Monza al 2’ posto, poi il Modigliani di Giussano e il Majorana di Cesano, quindi il Meroni di Lissone e poi il Gandhi e il Valentini di Monza, ma l’analisi non prende in considerazione i risultati di chi si iscrive alle accademie di belle arti. Per i tecnici economici si parte dal Versari di Cesano, poi Gandhi, Levi di Seregno, Morante di Limbiate, mentre per il tecnico-tecnologico l’ordine è Vanoni di Vimercate, Levi di Seregno, Hensemberger di Monza.