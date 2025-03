Profumo di successo per gli eredi di Mino e Franco Reitano: le storie di Gaia e Francesco

Figli d’arte crescono. Figli e nipoti degli artisti radicati in Brianza respirano l’arte in casa e la declinano a modo loro.È la storia di Gaia Fornoni, figlia di Enea Fornoni, insegnante di sassofono al liceo musicale Zucchi di Monza e di Angela Reitano, nipote di Mino e figlia di Franco Reitano, compositore della storica band familiare residente ad Agrate che spopolava negli anni ‘60 - ‘70.

Gaia, 16 anni, ama il musical e punta alto. Nel 2015 era nel cast di “Annie junior“ al teatro Silvestranium di Milano; ha recitato come attrice in lingua inglese per il programma Disney Channel, su Disney Channel, Sky e Rai Yo-Yo, nelle due edizioni 2018 e 2019, infatti è cresciuta all’International school di Monza e la propensione per la musica ha fatto il resto.

Intanto nella stagione 201718 e 201819 ha interpretato il ruolo di Jane Banks nel musical “Mary Poppins“, al Teatro Nazionale di Milano, 90 repliche, per la regia di Federico Bellone, una bellissima esperienza, come racconta la mamma Angela (insegnante di Musica alla scuola media di Concorezzo), vissuta con semplicità, serietà e naturalezza che le ha regalato anche una bella amicizia con il suo partner, Alessandro Notari, nel ruolo di Michael. "Gaia si è avvicinata alla musica con mio papà Franco - ricorda la mamma - che fin da quando aveva 5 anni l’ ha introdotta, per gioco al pianoforte".

Ha iniziato sin da piccola a studiare musical e tip tap, affascinata dai film di Shirley Temple e dal 2015 frequenta la scuola Mts di avviamento al Musical (canto e recitazione).

Ha cominciato alla Scuola delle arti di Monza, con Enrico Roveris e alla scuola itinerante di Christian Ginepro, regista di numerosi musical prodotti in Italia. La musica non si ferma e durante il lockdown Gaia ha interpretato la sigla di “Cartoons on the bay 2020“ per RaiPlay.

"Il mio sogno - confida Gaia - è quello di andare a Londra a studiare musical". Anche se ora la Brexit rende tutto più difficile. Dicono che il caso non esista e infatti quasi per un curioso presagio fu proprio il nonno Franco ad insegnarle, sin da piccola, tutte le canzoni del celeberrimo musical “Mary Poppins“.

Una vicenda simile è quella del cugino Francesco Reitano, un altro rampollo di famiglia, percussionista classico dell’orchestra giovanile di Roma, da giugno, dopo che a maggio si era già classificato al primo posto in graduatoria per l’Orchestra giovanile italiana con sede a Firenze.

Anche per lui anni fa, nonno Franco acquistò casualmente gli spartiti della Seconda e della Quinta Sinfonia di Beethoven che sta studiando proprio ora. Bravo nella musica e bravissimo a scuola, Francesco ha appena conseguito la maturità scientifica al liceo Banfi di Vimercate con 100 e lode: "Sono curioso e mi piacciono sia il settore scientifico sia quello umanistico e musicale".

A settembre inizia per lui il secondo anno accademico al Conservatorio Giuseppe Verdi: "La folgorazione per le percussioni - ricorda - l’ho avuta a ottobre 2018, ascoltando Petruska di Stravinski alla Scala".