Profumo di musica al roseto. Il giro del mondo con i Notturni

La musica da camera e quella pianistica. Il jazz e chitarre spaziali, la tradizione sonora sarda e le sperimentazioni contemporanee, le sonate per violino di Bach rilette da un vibrafono e una vigorosa brass band. Ma anche lo swing, la danza aerea, i tamburi giapponesi e la techno suonata coi fiati. Due lunghe serate fatte di concerti e performance, in una Reggia costellata di eventi e in un roseto che profumerà di musica. Oggi e domani la Villa Reale di Monza si trasformerà nello scenario dei “Notturni al Roseto“ e “Notturni in Reggia“, il doppio evento conclusivo del festival Monza Visionaria. Ad aprire le danze, oggi alle 18.30 nella Sala degli Specchi della Villa, sarà la prova aperta di “Piccole serenate notturne“ dell’Orchestra da camera Canova con il tenore Thomas Hobbs, che poi alle 21 saranno protagonisti del concerto in cui eseguiranno la “Serenata per tenore“ di Benjamin Britten e la “Fantasia su tema di Thomas Tallis“ di Vaughan Williams. Sempre dalle 18.30 e fino alle 22 le sale della Reggia si riempiranno di appuntamenti: nel salone da ballo “Magic Tallone“ con i pianisti Davide Cabiddu e Diego Albini e la voce di Marta Frigo, nel guardaroba “Venini Universe - Omaggio all’opera di Marco Piva“, con la chitarra elettrica di Francesco Sensi alla luce di un’installazione imponente e suggestiva. Negli appartamenti degli Imperatori di Germania si viaggerà fra tradizione e innovazione con Zoe Pia (nella foto), musicista sarda che suona clarinetto, launeddas e percussioni della sua isola, mentre negli appartamenti del Principe di Napoli l’Antigua Duo proporrà “Il prodigioso Jim Hall“, con Clara Miraglia alla chitarra e Margherita Carbonel al contrabbasso che faranno rivivere il leggendario chitarrista jazz.

Intanto nel corridoio del braccio sud Gabriele Boggio Ferraris col suo vibrafono rileggerà le sonate per violino di Bach in “Contemporary Bach“. Dalle 21.30 a mezzanotte il Roseto Niso Fumagalli accoglierà gli standard jazz del Bramante Quartett, composto da Matteo Fanni alle chitarre, Filippo Oggioni al sax, Vittorio Romano al contrabbasso e Mattia Venturella alla batteria, oltre all’energica Rusty Brass Band e allo swing e lindy hop del Sugarino Project, mentre ci si potrà far incantare dalle evoluzioni della danza area. Oggi alle 23.30 e domani alle 21.30 performance di tamburi giapponesi, oggi alle 21.30 la Mefisto Brass suonerà musica techno con strumenti a fiato e percussioni, domani alle 18.30 e alle 22 nella Sala degli Specchi “Eine Kleine Nacht Musik“ con le prime parti dell’Orchestra Canova.