"Prezzi sempre più alti o scatole più piccole"

"Sono arrabbiata – dice senza mezzi termini Lorena Brambilla – mi sveglio ogni mattina alle 5 per andare a lavorare e finisco alle 18 della sera. E con tutto ciò non posso comprarmi quello che desidero: tanto per cominciare abolirei le spese condominiali. Sì perché tra tasse, 350 euro al mese di mutuo e altre 300 di condominio posso permettermi al massimo tre giorni di vacanza quest’estate. La gente non ha soldi da spendere e l’economia va via via contraendosi. Come se non bastasse, si è aggiunta anche una guerra dietro la nostra porta di casa che ha fatto alzare i prezzi. Vai al supermercato e costa tutto di più. Oppure si sono inventati quella che chiamano shrinkflation, cioè lo stesso prezzo, ma con la confezione più piccola o con meno prodotto nella scatola, bella fregatura".