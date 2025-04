Prevenzione e solidarietà in piazza. Ecco il “Villaggio della Croce Rossa”

Dimostrazioni di soccorso con l’impiego delle unità cinofile, la creazione di un campo emergenza e prove pratiche aperte a tutti, oltre ad attività per i più piccoli, le ambulanze da vedere e scoprire da vicino, i truccabimbi e altre iniziative, accanto a un progetto solidale per dare vita a spazi in cui poter accogliere le donne vittime di violenza insieme ai loro figli. Una festa della solidarietà, che nel fine settimana prenderà la forma di un villaggio allestito in centro a Monza, sotto i portici dell’Arengario. Sarà quella organizzata per domenica dal Comitato monzese della Croce Rossa, che dalle 9 alle 18 sarà in piazza Roma dove si inaugurerà il “Villaggio della Croce Rossa”, un’esperienza immersiva con tante attività per adulti e bambini, fra intrattenimento e momenti di prevenzione. L’evento vuol essere un’occasione per celebrare i valori fondamentali di umanità, impegno e soccorso della Cri, per accompagnare verso la Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che si terrà giovedì 8. Sotto l’Arengario ci saranno per tutta la giornata dimostrazioni di soccorsi speciali con unità cinofile, dimostrazioni pratiche di primo soccorso, la misurazione della pressione e della glicemia, l’iniziativa “Progetta con noi un campo emergenza”, momenti interattivi per i bambini, i truccabimbi e le visite alle ambulanze.

L’obiettivo è trasmettere la cultura del soccorso e della prevenzione in modo coinvolgente e far conoscere da vicino il mondo del volontariato. Alle 10 ci sarà anche il lancio ufficiale del progetto “Mattoni di Speranza”, con cui la Croce Rossa di Monza intende raccogliere fondi per creare un’esperienza di housing sociale nei locali della sede storica dell’associazione, in via Pacinotti: ristrutturando gli ambienti al terzo piano dell’edificio verranno realizzati spazi destinati a ospitare le donne vittime di violenza, con i loro bambini e le loro famiglie. Un modo concreto per sostenere le donne in difficoltà, un’iniziativa per cui ciascuno potrà fare la propria parte. "“Mattoni di Speranza” - spiegano dalla Croce Rossa - prende ispirazione dal simbolo stesso della costruzione: i mattoni rappresentano il contributo di ognuno, piccolo o grande che sia, per creare una solida base su cui costruire un futuro sicuro per le donne vittime di violenza, fatto di inclusione, dignità e supporto".

Fabio Luongo