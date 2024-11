Premio MonzaCorre, Desio pigliatutto

È l’asd Runners Desio la società sportiva brianzola a correre più veloce. Sono stati assegnati ieri al Comune di Monza i premi per il Trofeo MonzaCorre2024, con la società desiana a risultare prima nel punteggio della competizione in base ai risultati delle gare campestri disputate nel capoluogo brianzolo quest’anno.

A consegnare i premi sono stati il sindaco di Monza Paolo Pilotto e l’assessora allo Sport Viviana Guidetti, insieme al presidente del Comitato Regionale Lombardia Fidal Luca Barzaghi, che ha premiato la società sportiva Fidal lombarda meglio classificata.

A ritirare il trofeo di questa nona edizione della rassegna sportiva è stata la presidente di Runners Desio Laura Pellegatta.

Un momento carico di emozione, considerando che le quattro manifestazioni podistiche che strutturano il premio sono di grande prestigio e tradizione per il territorio.

Si tratta della Monza-Montevecchia (gara a coppie di 32,5 chilometri); della Monza-Resegone (gara a terne di 42 chilometri); della 10K (gara individuale di 10 chilometri); e della Monza21 Half Marathon (gara individuale di 21,097 chilometri). La Runners Desio si è aggiudicata il trofeo totalizzando 492 punti complessivi. Come da tradizione, alla base del trofeo è stata apposta una targhetta con l’indicazione dell’anno e della società vincitrice, e sono stati consegnati 30 scudetti con il logo MonzaCorre da applicare sulle maglie sociali della società vincitrice, con riportato l’anno della vittoria.

Oltre al trofeo, che premia la società con il punteggio più alto, sono stati conferiti altri tre riconoscimenti, rappresentati da una targa in cristallo con lo stemma del Comune di Monza, il logo MonzaCorre e l’anno di partecipazione, ed un quarto riconoscimento preparato ed offerto da Fidal Lombardia.

Il premio individuale femminile per l’Atleta più veloce è stato assegnato a Giovanna Terraneo dell’asd Marciacaratesi di Carate; il premio Individuale maschile per l’Atleta più veloce è andato ad Andrea Gandini dell’asd Monza Marathon Team; il premio per la Società partecipante più numerosa ha visto trionfare ancora la Runners Desio; mentre il premio per la società sportiva Fidal Lombarda meglio classificata è stato assegnato all’asd Athletic Club Villasanta.

I punteggi sono stati attribuiti in base all’ordine d’arrivo, con 100 punti al primo classificato e a scalare fino a 1 punto per il centesimo, con criteri che si applicano sia alle gare individuali che alle gare a squadre.

A.S.