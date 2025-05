"Portiamo al Parco il Nameless Festival"

La città di Monza potrebbe diventare la nuova capitale lombarda della musica elettronica. Almeno nelle intenzioni di Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, che lancia la proposta e invita ufficialmente il sindaco di Monza Paolo Pilotto a candidare il Parco e l’Autodromo come nuova sede del Nameless Music Festival, evento internazionale da 90mila presenze.

"Abbiamo appreso – spiega Corbetta – che dopo l’edizione di quest’anno gli organizzatori del Nameless intendono trovare una nuova sede, più adatta a una pianificazione di lungo periodo. È un’opportunità da non perdere: il Parco e l’Autodromo di Monza hanno già ospitato eventi imponenti con successo e ordine, come il concerto di Bruce Springsteen. Bisogna tornare a investire su questi appuntamenti".

Corbetta critica la decisione del sindaco Pilotto di prendersi un "anno sabbatico" dai concerti nel Parco dopo il live del Boss, scelta che a suo avviso avrebbe frenato l’attrattività culturale e giovanile della città. "Monza ha già perso due stagioni di grandi eventi. Ora serve uno scatto politico all’altezza del ruolo che la città dovrebbe esercitare".

Per il consigliere della Lega, il Nameless rappresenta un’occasione unica: visibilità, indotto economico e soprattutto un’opportunità di svago per i giovani del territorio, spesso costretti a spostarsi altrove. "Serve uno sforzo per riportare i grandi eventi in Brianza, non mancano le aree per organizzarli a casa nostra".

Il sindaco Pilotto, da parte sua, aveva espresso apprezzamento per la gestione del concerto di Springsteen, ma aveva preferito la prudenza nel riproporre eventi di questo tipo nel grande polmone verde monzese a causa delle criticità ambientali e di conseguenza sociali legate a questi appuntamenti. Nessuna chiusura definitiva però. Il ragionamento in merito a questo tipo di eventi era solo stato rimandato. E ora, con il Nameless in cerca di casa, la sfida è aperta. Fino a quest’anno la rassegna si svolgerà a Annone di Brianza, nel lecchese. Inizialmente stabilito a Lecco per i primi 2 anni (dal 2013), si è successivamente spostato in Valsassina, a Barzio, fino al 2019.

