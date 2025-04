Porte aperte ai Musei civici. Visite senza barriere e laboratori per famiglie

Aperture straordinarie ai Musei civici di Monza. Dopo aver introdotto due nuovi strumenti digitali che migliorano il livello di fruizione delle opere - un’audioguida attivabile tramite codice Qr e un nuovo tavolo touch screen per un’esperienza immersiva - arrivano attività ed eventi da non perdere.

I Musei civici resteranno aperti per il lunedì di Pasquetta, per il 25 aprile e per il 1° maggio, con orario dalle 10 alle 13, e dalle 15 alle 18. Nel pomeriggio di oggi inoltre, alle 15.30, sarà possibile partecipare a un laboratorio per famiglie intitolato “Tutti artisti per Pasqua: il mio biglietto pasquale“, e rivolto ai nuclei con bambini da 3 a 11 anni. Prendendo spunto dai fiori e dai piccoli animali nascosti nei quadri del museo, in laboratorio si potranno creare originali biglietti pasquali, disegnando, colorando, ritagliando e incollando l’elemento preso dal quadro che più colpisce. Si replicherà il Family Lab sabato 26 aprile, sempre alle 15.30, con “Un leone... nel museo!“, anche qui unendo ricerche nei dipinti e realizzazioni artistiche laboratoriali.

Il museo aderisce all’iniziativa nazionale #domenicaalmuseo, grazie a cui il 4 maggio e il 1° giugno l’ingresso sarà gratuito. Sabato 17 maggio, in occasione della Notte Europea dei musei, è inoltre prevista un’apertura serale dalle 20 alle 23, con il reading poetico “Notte dei Poeti“ alle 21 nel chiostro, in collaborazione con La Casa della Poesia di Monza. Il giorno dopo, domenica 18 maggio, in occasione dell’Icom Day 2025m dedicato alle nuove frontiere tecnologiche nei musei, l’ingresso sarà gratuito per i visitatori tra i 18 e i 26 anni e, alle 16.30, si svolgerà il workshop “Talking Paintings“, con l’utilizzo delle Visual thinking strategies per riflettere su arte e comunicazione digitale.

"Nell’ultimo biennio i Musei civici hanno introdotto notevoli migliorie grazie alle nuove tecnologie – afferma l’assessora alla Cultura Arianna Bettin –, nuovi strumenti digitali che confermano il loro ruolo come luogo di cultura in dialogo con l’innovazione, attento all’accessibilità e all’inclusività. Le numerose aperture straordinarie di aprile e maggio – prosegue – saranno occasioni ideali, per monzesi e visitatori, per godere della rinnovata esperienza di visita ai Musei civici, che già in febbraio e marzo hanno accolto oltre 2600 visitatori, registrando nell’ultimo periodo un notevole incremento di accessi rispetto al passato".