Polizie locali, l’unione fa la forza. Arrivano i vigili di Limbiate

Una maggiore collaborazione tra le forze di polizia locale, 365 giorni all’anno per un totale di quattro anni: si allarga l’unione delle forze dell’ordine in Brianza dopo il voto del Consiglio comunale di Seveso. Ora nell’accordo entra a pieno titolo anche il Comune di Limbiate. È lo sviluppo del progetto sperimentale promosso in modo congiunto da Seveso e da Meda nel 2022, insieme alla polizia provinciale. E il risultato era piaciuto a tutti, tanto che nel 2023 si era deciso di proseguire. Ora, però, si aggiunge anche il Comune di Limbiate ed è una novità piuttosto importante. Limbiate è stato nell’ultimo anno un Comando particolarmente attivo che ha proposto due iniziative sovracomunali: il Progetto Groane nei mesi estivi e Dicembre Sicuro a fine anno, entrambi finanziati dalla Regione Lombardia.

La differenza questa volta, con il voto del Consiglio comunale di Seveso, è tuttavia sostanziale: si stabilisce anche che l’unione delle forze in campo non riguarda soltanto due progetti specifici nel corso dell’anno, bensì ha continuità nell’arco dei 12 mesi. Ed è un accordo che vede tutti convinti, visto che la durata è già stabilita in 4 anni. Limbiate a metà novembre aveva fatto la sua parte deliberando l’adesione all’unione delle polizia locali e autorizzando il sindaco Antonio Romeo a firmare la convenzione. "Questa - aveva spiegato il comandante Pasquale Tardi - mira a realizzare servizi finalizzati al contrasto di fenomeni di criminalità di strada. Ovvero guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o psicotrope, ma anche malamovida, controlli negli esercizi commerciali con particolare riferimento alla vendita di bevande alcoliche ai minorenni, schiamazzi notturni. La convenzione prevede anche la formazione congiunta degli agenti, il mutuo soccorso, la strumentazione condivisa". Concetti ripresi l’altra sera in Consiglio comunale a Seveso dall’assessore Marco Mastrandrea, che ha voluto evidenziare i risultati ottenuti grazie alla sinergia con il Comune di Meda: sono stati oltre 120 i servizi svolti in modo congiunto, 15 le giornate di formazione al personale; compiuti anche interventi per contrastare l’abbandono di rifiuti.