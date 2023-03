Monza, doglie improvvise in mezzo al traffico: scortata in ospedale dalla polizia per partorire

La neonata con la mamma omaggiata di un mazzo di fiori da parte della Questura di Monza

Monza – Scortata dalla polizia per andare a partorire. Nella serata di sabato scorso, verso le 22, un equipaggio della Squadra Volanti era impegnata in un posto di controllo in zona viale Lombardia a Monza, quando un’auto si è fermata vicino agli agenti.

Il conducente, un giovane in evidente stato di preoccupazione, rivolgendosi ai poliziotti ha raccontato come alla moglie ormai al termine della gravidanza poco prima si fossero rotte le acque cominciando ad avere delle doglie preparto. Temeva per la sua salute, dato che la donna da un momento all’altro avrebbe potuto partorire, circostanza resa ancora più problematica per il traffico che rendeva difficile raggiungere in breve tempo il pronto soccorso ostetrico dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Gli agenti, pertanto, rassicurati il giovane e la moglie, hanno fatto loro da staffetta apripista. Azionati i lampeggianti e le sirene della pantera della polizia hanno dunque scortato la giovane coppia sino all’ospedale monzese, dove sono arrivati nel giro di pochi minuti, facendo in modo che la donna venisse affidata alle cure del personale medico. Poco dopo il ricovero, il lieto evento con la nascita di una bella bambina.

Nel pomeriggio di lunedì gli stessi agenti hanno voluto conoscere la bimba appena nata e si sono recati nel reparto di Ostetricia dove hanno potuto incontrare la neomamma con la piccola, alla quale sono giunti anche gli auguri del questore e di tutti i poliziotti della Questura di Monza e della Brianza, omaggiandola con un mazzo di fiori. "Una bella storia con un lieto fine, con tanti auguri a questa giovane famiglia", ha commentato il questore Marco Odorisio.