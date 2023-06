Polizia Locale a Concorezzo, "Estate sì, divertimento sì, ma no alla malamovida"

Anche a Concorezzo la polizia locali fa gli straordinari contro i fracassoni. "Estate sì, divertimento sì, ma no alla malamovida", il sindaco Mauro Capitanio (foto) ribadisce una scelta che nel tempo si è rivelata strategica, grazie agli agenti che qui come a Vimercate hanno dato la propria disponibilità ad allungare l’orario fino a tarda sera. Le pattuglie notturne saranno garantite per tutta l’estate e il comandante Roberto Adamo organizzerà i turni seconda necessità nell’arco della settimana o nel weekend, "per rispondere a bisogni reali", spiega il Comune. Massima flessibilità organizzativa, dunque, ma la cartina è fissa e, come in passato, comprende tutti i punti caldi.

"Abbiamo voluto i servizi extra per garantire alla città un controllo mirato del territorio - aggiunge Capitanio -. L’obiettivo è mantenere un equilibrio tra iniziative culturali, musicali e sportive e il giusto rispetto delle regole sul fronte della quiete pubblica". L’iniziativa si inserisce "in un più ampio disegno di potenziamento della sicurezza. Ricordo - ancora il primo cittadino - i lavori in corso proprio in questi giorni per l’installazione di otto nuove telecamere nei parchi, il loro numero complessivo salirà così a 23". Gli occhi elettronici di ultima generazione presidieranno presto via Adda e Scaccabarozzi, Villa Zoia e 25 Aprile, costo dell’operazione 48mila euro (9.600 dei quali a carico dell’amministrazione, il resto pagato dalla Regione grazie a un bando vinto), obiettivo, identico a quello delle pattuglie notturne, ma con in più la possibilità di scoraggiare i vandali. "La posa sarà terminata nelle prossime settimane – assicura il sindaco -. La tecnologia ci permetterà di monitorare in particolare il parco Scaccabarozzi, dove è appena stato portato a termine un intervento di riqualificazione con la realizzazione del nuovo campo da basket all’aperto".

Barbara Calderola