“Plan Bi - Un altro mondo“, bimbi a teatro

Un luogo remoto e inesplorato, due strani personaggi, sfide e difficoltà da affrontare, mentre si immergono in questo mondo vergine, sfruttando il loro ingegno e lo spirito d’avventura. È l’incipit dello spettacolo teatrale per bambini, ragazzi e famiglie dal titolo “Plan Bi - Un altro mondo“, che verrà portato in scena domenica alle 15.30 nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno dagli attori della compagnia Teatro Telaio: a salire sul palco saranno Alessandro Calabrese e Francesca Cecala nei panni di due clown-antieroi, protagonisti di un viaggio che invita a riflettere sul ruolo di noi uomini come abitanti del pianeta e a cercare una nuova direzione, un piano B appunto, per il futuro, in cui ci si rapporti in modo diverso con la natura, impiegando le risorse in maniera alternativa. Usando l’umorismo, un linguaggio comico senza parole ma ricco di suoni e gesti, assieme a immagini suggestive, i personaggi fanno rivivere la storia dell’umanità, dalla scoperta del fuoco all’invenzione dell’agricoltura, fino alla sfida della conquista dello spazio, con un’euforia e un senso di onnipotenza che finiscono però nel rischio di autodistruzione.

L’appuntamento fa parte della rassegna “Che spettacolo!“, che si concluderà il 6 aprile con la rappresentazione "Il sogno - Bubble & Clown Show". Biglietto d’ingresso 5 euro, ridotto per famiglie o gruppi di 4 persone a 18 euro, prenotazioni su www.auditorium.controluce.18tickets.it.

F.L.