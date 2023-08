PizzAut sbarca a Monza e Rimini: 200 posti al Meeting di Rimini

PizzAut sbarca anche a Rimini. Dopo avere cucinato per il Papa e per il Presidente Mattarella, ora i ragazzi speciali della pizzeria più inclusiva del Paese lavoreranno anche alla pizzeria del Meeting. Da oggi fino a venerdì verrà allestita una vera PizzAut all’interno di un padiglione della Fiera con 200 posti a sedere dove, da Monza, sono già stati trasferiti i forni speciali.

"Anche i PizzAutoBus, i nostri food truck, saranno operativi all’interno della Fiera – annuncia Nico Acampora dalla pagina di Facebook –. Fare un ristorante ex novo e per solo 5 giorni è una straordinaria sfida per noi e per i ragazzi, una sfida che ci dirà anche quanto sia esportabile o meno questo progetto".

Intanto ieri è arrivato al meeting di Rimini Andrea, il super cameriere violinista di PizzAut. Prima di partire gli si è rotta una chiave e ora sogna che lo venga a trovare a Rimini un musicista con il suo strumento da poter suonare.