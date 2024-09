PizzAut è il terzo ristorante più amato in Italia nella classifica di The Fork

Ennesimo riconoscimento per la pizzeria PizzAut di Monza, il ristorante fondato da Nico Acampora in cui lavorano quasi solo persone nello spettro dell’autismo. Con un punteggio di 9,7 il locale è al terzo posto nella classifica nazionale del popolare sito The Fork, appena dopo un ristorante di Firenze e un altro di Pisa, benché la pizzeria abbia più recensioni. Ed è l’unico inaugurato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e andato in trasferta alle Nazioni Unite di New York.

“Non solo PizzAut è risultata la pizzeria più amata dagli italiani, ma adesso è al terzo posto fra le diverse tipologie di ristoranti più apprezzati di Italia”, si legge sulla pagina Facebook di PizzAut. Acampora, però, precisa subito che l’importante non sono i numeri di recensioni online ma “offrire possibilità di crescita, di formazione, di lavoro e di futuro per le persone autistiche… Anche se saremmo un falsi a dire che questo grande apprezzamento non ci faccia piacere. Le persone vengono da PizzAut per la bontà del progetto e poi scoprono l’inclusione. Grazie a tutti voi che ci volete e che venendo da noi, oltre a nutrire l’anima e il corpo nutrite anche l’inclusione”.