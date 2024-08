Più palestre a Seregno: "Palazzetto quasi pronto"

La fine delle ferie porta una bella novità. È quasi pronto per aprire al pubblico il nuovo palazzetto dello sport che il Comune ha deciso di realizzare in via 8 Marzo. L’impianto prenderà proprio la stessa denominazione della strada in attesa, chissà, di un’intitolazione futura a qualche seregnese che si è distinto in ambito sportivo. I nomi in città del resto non mancano. "Ci siamo, manca davvero pochissimo – conferma il sindaco Alberto Rossi –. La nuova palestra in via 8 Marzo a breve potrà accogliere gli atleti e i ragazzi delle scuole". Proprio Rossi aveva voluto spiegare alla cittadinanza il perché di questa scelta, trasformando un problema in un’opportunità: la scelta di procedere con questa nuova edificazione, infatti, è dovuta alla necessità di intervenire in modo piuttosto invasivo sul palasport di via Gramsci, che ormai da anni si distingue per la situazione di degrado e di obsolescenza. "È comunque agibile – ha sempre precisato Rossi per evitare equivoci –, ma per rimetterlo a nuovo è necessaria la chiusura totale per diversi mesi". L’Amministrazione, in vista del 2025 in cui Seregno sarà Città Europea dello Sport, non è rimasta con le mani in mano. Per questo, dovendo sfrattare da via Gramsci le associazioni che lì svolgono le loro attività, ha deciso di realizzare il palazzetto 8 Marzo. Si trova nella zona dello stadio Ferruccio, proprio accanto al liceo Parini e alle medie Mercalli: al mattino diventerà luogo ideale per l’attività degli studenti.

La scelta della Giunta è caduta su un intervento dal costo contenuto, pari 1,5 milioni di euro finanziati dal Pnrr, dalla veloce edificazione e di estrema versatilità: ecco dunque due palestre affiancate, per 2.883 metri quadri totali, identificabili dalle due tensostrutture unite dal blocco servizi, ossia spogliatoi e magazzino. Un palazzetto, insomma, con due campi che possono essere utilizzati contemporaneamente, omologabili per pallacanestro, pallavolo e calcio a 5. Quando suonerà la campanella di inizio lezioni i 2 campi saranno perfettamente in regola per accogliere in sicurezza i ragazzi delle scuole e le associazioni. Alle società è stata dedicata particolare attenzione: l’area è dotata di un ampio parcheggio, per accogliere gli atleti e le squadre ospiti. Il palazzetto principale della città continuerà a essere il PalaSomaschini alla Porada, però il palazzetto 8 Marzo di sicuro soddisferà l’esigenza di spazi per lo sport.